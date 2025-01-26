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В Чебоксарах четырех человек доставили в больницу после ДТП

В Чебоксарах произошло ДТП на перекрестке ул. Ленинского комсомола и пр. Ивана Яковлева, четырех человек доставили в больницу. Об этом рассказали в пресс-службе ГАИ Чувашии.

В Чебоксарах четырех человек доставили в больницу после ДТП

В Чебоксарах четырех человек доставили в больницу после ДТП

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Чебоксарах четырех человек доставили в больницу после ДТП

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

ДТП произошло 25 января около 20:40. На перекрестке столкнулись автомобили «ВАЗ» и «Киа Рио». Четырех человек доставили в медучреждение для обследования и оказания помощи. Среди них два водителя и два пассажира «ВАЗ», в том числе 14-летний подросток.

Устанавливаются обстоятельства ДТП. Сообщается, что внешних признаков опьянения у участников происшествия нет.

Диана Соловьёва

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