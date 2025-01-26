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Самолет Екатеринбург—Дубай вернулся в Кольцово из-за ухудшения здоровья пассажира

Самолет Екатеринбург — Дубай, вылетевший в 08.00, вернулся в аэропорт Кольцово в связи с ухудшением здоровья одного из пассажиров, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Встречали борт сотрудники врачебного здравпункта Кольцово и медики скорой», — говорится в сообщении.

В середине января самолет авиакомпании Red Wings Екатеринбург — Астана вернулся в аэропорт Кольцово сразу после вылета «по техническим причинам». Борт встречали оперативные службы и пожарные машины.

Мария Шараева

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