Самолет Екатеринбург—Дубай вернулся в Кольцово из-за ухудшения здоровья пассажира

Самолет Екатеринбург — Дубай, вылетевший в 08.00, вернулся в аэропорт Кольцово в связи с ухудшением здоровья одного из пассажиров, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Встречали борт сотрудники врачебного здравпункта Кольцово и медики скорой», — говорится в сообщении.

В середине января самолет авиакомпании Red Wings Екатеринбург — Астана вернулся в аэропорт Кольцово сразу после вылета «по техническим причинам». Борт встречали оперативные службы и пожарные машины.

Мария Шараева