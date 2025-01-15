Самолет Екатеринбург – Астана вернулся в Кольцово по технической причине

Самолет авиакомпании Red Wings Екатеринбург – Астана вернулся в аэропорт Кольцово после вылета. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе аэропорта. Борт встречали оперативные службы и пожарные машины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В компании Red Wings пояснили, что борт вернулся в аэропорт по техническим причинам. «В целях обеспечения безопасности полетов и в соответствии с правилами выполнения полетов командир воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт Кольцово»,– сообщили в компании.

Рейс Екатеринбург – Астана (WZ 1097) был выполнен резервным воздушным судном, которое вылетело в 14:45. На время ожидания вылета пассажирам предоставили прохладительные напитки и горячее питание.

Самолет должен был вылететь в 8:40 утра и прибыть в Астану в 10:30. В аэропорт Кольцово он вернулся в 10:19 по местному времени. Согласно сервису Flighradar, он долетел до Кургана, а затем развернулся и направился в аэропорт вылета.

Анна Капустина