В Казани 26 января произошло 147 ДТП, пострадало три человека

26 января в Казани зафиксировали 147 дорожно-транспортных происшествий. Вчера в столице Татарстана произошло одно ДТП, в котором пострадали три человека. Об этом рассказали в пресс-службе ГАИ Казани.

Вчера произошло столкновение автомобилей на скорости из-за нарушения дистанции и бокового интервала.

Сотрудники ГАИ Казани оформили 31 ДТП с материальным ущербом. В городе было задержано восемь водителей в состоянии опьянения. Установлено, что еще два гражданина не имели прав управления автомобилем.

Вчера прокуратура Казани взяла на контроль установление обстоятельств ДТП на ул. Вишневского, в котором пострадали двое детей.

Диана Соловьёва