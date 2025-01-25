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Прокуратура Казани взяла на контроль ДТП на ул. Вишневского, где пострадали дети

Прокуратура Казани взяла на контроль установление обстоятельств ДТП, произошедшего на улице Вишневского, в котором пострадали дети. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

По версии прокуратуры, водитель одного автомобиля Changan на высокой скорости, не соблюдая безопасную дистанцию, врезался в автомобиль Skoda, следовавший перед ним. От удара Skoda столкнулась с автомобилями «Газель», «Лада Гранта» и МАЗ.

В результате столкновения пострадали двое детей, находившихся в автомобиле Skoda, а также водитель Changan.

Артём Дергунов

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