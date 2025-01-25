Наставник «Локомотива» прокомментировал игру со «Спартаком»

Главный тренер ХК «Локомотив» Игорь Никитин после матча со «Спартаком» пояснил, что поражение «взбодрило» команду. Об этом он сказал в ходе послематчевой пресс-конференции.

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Фото: ХК «Локомотив» Игорь Никитин

Фото: ХК «Локомотив»

«Ъ-Ярославль» сообщал, что ярославцы проиграли московской команде со счетом 2:4 в матче 25 января. Никитин поздравил соперника с победой и оценил игру своих подопечных.

«Мы, скажем так, немножко находимся в неге. Игра вроде складывается, все неплохо. Но чувство опасности теряется. Нас уже вторую игру вводят в тонус (прим.: 21 января «Локомотив» проиграл СКА). Нормально все. Я думаю, что две игры так хорошо нас взбодрили. Мы сейчас в раздевалке сказали: примите это во благо. Не то, что не повезло. Слава Богу, что это с нами сейчас происходит. Это процесс»,— прокомментировал Никитин.

Наставник «Локомотива» отметил, что в последние две игры команда «слушает», но не «слышит». «Я думаю, что мы вот сейчас пару игр слушали. Здесь вопрос не меня слушать, а свое сердце. Помочь товарищу – это от сердца идет»,— пояснил Игорь Никитин.

Ворота «Локомотива» в матче защищал Алексей Мельничук. Главный тренер, отвечая на вопрос журналиста, отказался признавать неудачную игру голкипера.

«Кто в хоккее давно, понимает, что проблема не во вратаре, а команда должна помогать вратарю. Не ловить за него эти шайбы, но не создавать ситуации, когда вратарь должен выручать. Почувствует он игру, будет выручать 100%. Поэтому в этом и заключается командный вид спорта: поддержать своего партнера, у кого игра не идет»,— сказал Игорь Никитин.

27 января «Локомотив» сыграет в Ярославле с «Динамо» из Москвы. Ярославский клуб занимает первое место в Западной конференции и общей таблице КХЛ. Железнодорожники выиграли в 38 матчах и проиграли в 12. На счету команды 78 очков.

Алла Чижова