«Локомотив» уступил «Спартаку» в Москве

Ярославский ХК «Локомотив» проиграл «Спартаку» в выездном матче. Игра в Москве завершилась счетом 4:2 в пользу хозяев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

В первом периоде заброшенными шайбами отличились Байрон Фрэз и Никита Кирьянов из «Локомотива». Больше голов от ярославской команды в матче не было. Во втором периоде дубль оформил нападающий «Спартака» Александр Пашин, в третьем — голы забили Ансель Галимов и Андрей Миронов. Счет в матче — 4:2.

Это первое поражение «Локомотива» в игре со «Спартаком» в текущем сезоне. 27 января «Локомотив» сыграет в Ярославле с «Динамо» из Москвы.

Ярославский клуб занимает первое место в Западной конференции и общей таблице КХЛ. Железнодорожники выиграли в 38 матчах и проиграли в 12. На счету команды 78 очков.

Алла Чижова