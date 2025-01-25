В Бугульме закрыли пансионат из-за антисанитарии после вмешательства прокуратуры

В Бугульме городская прокуратура провела проверку одного из пансионатов, где впоследствии были обнаружены многочисленные нарушения санитарных норм и пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

После проверки надзорное ведомство обратилось в суд с иском о закрытии пансионата до того момента, пока не будут устранены найденные нарушения.

Суд удовлетворил иск прокуратуры в полном объеме, но решение суда еще не вступило в законную силу.

Пожилые люди в пансионате более не проживают.

Артём Дергунов