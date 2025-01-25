Водолазы собрали со дна 1,4 тонны мазута в районе Анапы

Водолазы МЧС России продолжают работы по очистке морского дна в районе пирса анапского села Витязево. Специалисты выполнили более 40 спусков с начала операции. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю Александр Субочев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По его словам, за прошедший день специалисты совершили девять погружений, подняв на поверхность около 350 кг мазута. В общей сложности с начала работ собрано свыше 1,4 тонны загрязняющих веществ. Для ускорения процесса задействованы две пары водолазов, которые поднимают мешки с собранным мазутом на поверхность. После этого собранные материалы направляют на берег для утилизации. Работы продолжаются.

«Ъ-Кубань» писал, что из севшего на мель «Волгонефть-239» откачали весь мазут. За период с 19 по 25 января с танкера в битумовозы перелили почти 1,5 тыс. тонн нефтепродуктов.

Вячеслав Рыжков