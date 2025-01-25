Рябков: Россия не теряет позиции на Ближнем Востоке

Перед Россией сейчас открываются дополнительные возможности на Ближнем Востоке, своих позиций в регионе Москва не теряет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он считает, что СМИ, которые публикуют такие тезисы, «выдают желаемое за действительное».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Рябков

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Сергей Рябков

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«И у нас, конечно же, с изменением, в том числе с глубоким изменением в ряде аспектов политического ландшафта в этом важнейшем регионе, открываются и дополнительные возможности»,— заявил ТАСС замглавы МИД РФ.

Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин говорил, что Россия остается крайне влиятельным игроком на Ближнем Востоке. Он также подчеркнул, что никакой утраты позиции Москвы в этом регионе нет. Аналогичную оценку представил и глава российского МИДа Сергей Лавров. Он указывал, в частности, что российское посольство в Дамаске остается и имеет повседневные контакты с новыми властями в Сирии.

8 декабря 2024 года власть в Сирии захватила группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» (признана в РФ террористической и запрещена). Президент Сирии Башар Асад подал в отставку и с семьей улетел в Россию, где получил убежище. 22 января новые сирийские власти расторгли соглашение с Россией по порту Тартус.

Подробности — в материале «Ъ» «Российские деньги лишились причала в Сирии».