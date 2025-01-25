Петербургские водители заплатили более 386 млн рублей штрафов за ДТП в 2024 году

По итогам прошедшего года в судах Санкт-Петербурга было рассмотрено в общей сложности 1109 уголовных дел о нарушении ПДД. Приговор был вынесен в отношении 867 обвиняемых, из них 654 человека были согласны с решениями суда. Такие цифры со ссылкой на статистику Управления судебного департамента города обнародовала руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

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По информации управления, решениями судов за год были конфискованы 63 транспортных средства нарушителей. В районные и мировые суды Петербурга было подано 7084 гражданских иска о возмещении ущерба от ДТП. Общая сумма назначенных штрафов составила 386,4 млн рублей.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал о возбуждении уголовного дела по факту гибели двоих человек в ДТП на Обводном канале. Автомобиль с женщиной-водителем и ее несовершеннолетней дочерью пробил ограждение и упал в канал после столкновения на перекрестке.

Андрей Кащавцев