Россиянку Викторию Дудакову исключили из UFC

Российского бойца Викторию Дудакову исключили из рейтинга Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), сообщил аккаунт в соцсети X UFC Roster Watch, отслеживающий контракты бойцов. Причины такого решения не сообщаются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктория Дудакова

Фото: из личного архива Виктории Дудаковой Виктория Дудакова

Фото: из личного архива Виктории Дудаковой

Виктория Дудакова 12 января уступила техническим нокаутом американской спортсменке Фатиме Клайн. После завершения боя россиянка дала пощечину своему тренеру Гасанали Гасаналиеву, который хотел ее утешить. Через несколько дней Дудакова опубликовала пост в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) с извинениями за свой поступок.

Виктории Дудаковой 25 лет, она выступала в женском дивизионе UFC полусреднего веса. На счету спортсменки восемь побед и два поражения. Перед боем с Фатимой Клайн уступила американке Сэм Хьюз.