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Коммерсантъ FM
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Глава Камчатки рассказал о проверке в диспансере, где произошла вспышка гепатита

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов рассказал о ходе проверки в онкодиспансере, где 36 пациентов заразились гепатитом B и C. Он счел необходимым разобраться, как происходило заражение, и удостовериться в безопасности пациентов.

Владимир Солодов

Владимир Солодов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Владимир Солодов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По словам главы региона, в проверке участвуют федеральные эксперты. По предварительным данным, в диспансере нарушались правила стерилизации, использования расходных материалов, а также процедур, при которых проводилась компьютерная томография (КТ). Сам очаг заражения действовал в течение нескольких месяцев. Губернатор заявил, что в регионе завершают обследование всех контактных лиц, кто потенциально находится в зоне риска. Речь идет о более чем 4 тыс. человек.

«Нужно определить всех ответственных за ситуацию — а это не один человек — от медицинских работников, проводивших манипуляции с нарушениями санитарных требований, до ответственного руководителя»,— сказал господин Солодов (цитата по «Известиям»). Он напомнил, что ранее уже был уволен глава камчатского минздрава Александр Гашков.

О заражении пациентов господин Гашков сообщил 18 января. Он рассказывал, что были сформированы списки всех пациентов, лечившихся в онкодиспансере в течение 2023–2024 годов, у них взяли анализы. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности (п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ) по факту произошедшего.

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