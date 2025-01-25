В Южной Корее рассказали о последних минутах перед авиакатастрофой Jeju Air

Комитет по расследованию авиационных и железнодорожных происшествий Южной Кореи провел брифинг для родственников жертв крушения самолета Boeing 737–800. Эксперты рассказали, что запись с черного ящика лайнера остановилась ровно через минуту после получения предупреждения об «активности птиц» от диспетчеров аэропорта. На кадрах системы видеонаблюдения запечатлено, что самолет делал заход на второй круг, когда «вошел в контакт» со стаей птиц, сообщает «Ренхап».

Предположительно электроснабжение самолета было прекращено из-за поломки обоих двигателей самолета. На видео с установленных в аэропорту камер не видно ни пламени, ни дыма, пока самолет находился в воздухе, но, как пояснила комиссия, предполагается, что лайнер столкнулся с несколькими птицами. Эксперты также подтвердили, что на обоих двигателях разбившегося самолета были обнаружены птичьи перья и пятна крови.

Самолет авиакомпании Jeju Air разбился при посадке в Муане 29 декабря. Самолет при попытке приземления не успел сбросить скорость, врезался в бетонное сооружение и загорелся. На борту находился 181 человек. Из них погибли 179 человек, в числе выживших — 2 бортпроводника, находившихся в хвостовой части самолета. Авиакатастрофа стала крупнейшей в истории Южной Кореи по числу жертв, в стране объявили семидневный траур.

Специалисты допускали, что причиной крушения могла стать техническая неисправность. Два бортовых самописца Jeju Air не записали несколько последних минут полета, что затрудняет расследование.