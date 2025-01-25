Лишенный прав водитель устроил дорожную аварию на КАД, в которой пострадали дети

Полиция проводит проверку по факту ДТП в Ломоносовском районе Ленобласти, где лишенный прав водитель устроил ДТП, в котором пострадали дети. Как сообщили в региональном ГУ МВД, дорожный инцидент произошел 24 января в 20:05.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сотрудниками Госавтоинспекции было установлено, что на 97-м километре внешнего кольца КАД 36-летний житель Московской области, управляя автомобилем Toyota Crown, при перестроении в левый ряд не предоставил преимущество автомобилю Lada Vesta, за рулем которого находился 50-летний мужчина. После этого водитель Toyota, потеряв контроль над автомашиной, столкнулся с Suzuki Liana под управлением 34-летнего водителя.

В результате ДТП получили травмы и были госпитализированы два ребенка, 3-х и 6-и лет, находившиеся в автомобиле Suzuki. При этом полицейские выяснили, что водитель Toyota Crown был ранее лишен прав вождения транспортным средством. В настоящий момент все подробности произошедшего выясняются.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что с 24 по 26 января сотрудники Госавтоинспекции проводят на территории Петербурга и Ленобласти рейды, направленные на выявление водителей, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения.

Андрей Цедрик