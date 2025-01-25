Правительство упростило выдачу добровольцам удостоверения ветерана боевых действий

Добровольцы смогут получать удостоверение ветерана боевых действий без подачи заявления. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства. Готовое удостоверение будут выдавать добровольцу, либо его родственникам или другим лицам по доверенности.

Ранее для получения удостоверения необходимо было подать заявление. Теперь воинская часть, на базе которой сформировано добровольческое формирование, будет в беззаявительном порядке направлять нужные документы в военкоматы региона, где доброволец состоит на воинском учете. Региональные военкоматы в течение 10 дней после получения документов должны проверить их, после чего комиссии региональных военкоматов примут решение о выдаче удостоверения.

На участников добровольческих формирований в России распространяется ряд льгот, положенных военнослужащим. В частности, они имеют возможность получить статус ветерана боевых действий. Минобороны подготовило проект постановления, по которому добровольцы получают статус ветерана с момента их участия в спецоперации.

В декабре Владимир Путин поручил правительству разработать план по повышению уровня трудоустройства участников военной операции. План должен включать в том числе организацию профориентации ветеранов.

Подробности — в материале «Ъ» «Героев переводят на местное время».