NBC: Мексика отказалась принимать депортационный рейс из США

Мексика 23 января отказала американскому военному самолету в разрешении на посадку, сообщает телеканал NBC. По его данным, действия мексиканских властей временно сорвали планы администрации США по депортации нелегальных мигрантов.

Два самолета ВВС C-17, направлявшихся в Гватемалу, перевозили около 80 человек каждый, депортированных из США, рассказали источники телеканала. Третий рейс, планировавшийся в Мексику, так и не вылетел. Причины отказа принять самолет со стороны Мексики пока не известны.

21 января избранный президент США Дональд Трамп ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации из-за кризиса на южной границе Штатов. 23 января господин Трамп подписал указ о приостановке въезда нелегальных мигрантов через южную границу и их высылке.

О внешней политике США — в материале «Ъ» «Мигранты в обмен на пошлины».