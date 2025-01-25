Посланник Трампа допустил покупку оружия Украине на доходы с активов России
Спецпосланник президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине Кит Келлог сообщил, что администрация Соединенных Штатов рассматривает вариант с использованием доходов от замороженных активов России для покупки оружия Киеву. При этом он добавил, что продолжение военных поставок Украине вряд ли будет способствовать прекращению огня.
Кит Келлог
Фото: Reuters
«Мы неоднократно говорили о возможности использования российских активов для покупки американского оружия. Это одна часть пазла, которую надо обсудить, и это будет одним из вариантов, который предложат президенту»,— сказал Кит Келлог в эфире Fox News.
После начала военной операции западные страны заблокировали зарубежные активы России примерно на $280 млрд. В апреле 2024 года Сенат США одобрил законопроект о передаче замороженных активов Украине. Евросоюз в прошлом году начал передавать Киеву доходы от российских активов в виде кредитов.
Подробнее — в материале «Ъ» «Трамп грозит».