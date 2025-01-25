Посланник Трампа допустил покупку оружия Украине на доходы с активов России

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине Кит Келлог сообщил, что администрация Соединенных Штатов рассматривает вариант с использованием доходов от замороженных активов России для покупки оружия Киеву. При этом он добавил, что продолжение военных поставок Украине вряд ли будет способствовать прекращению огня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кит Келлог

Фото: Reuters Кит Келлог

Фото: Reuters

«Мы неоднократно говорили о возможности использования российских активов для покупки американского оружия. Это одна часть пазла, которую надо обсудить, и это будет одним из вариантов, который предложат президенту»,— сказал Кит Келлог в эфире Fox News.

После начала военной операции западные страны заблокировали зарубежные активы России примерно на $280 млрд. В апреле 2024 года Сенат США одобрил законопроект о передаче замороженных активов Украине. Евросоюз в прошлом году начал передавать Киеву доходы от российских активов в виде кредитов.

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