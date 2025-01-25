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Коммерсантъ FM
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МИД Молдавии призвал Россию содействовать в диалоге Кишинева и Тирасполя

МИД Молдавии призвал Россию содействовать в поддержании мирного диалога между Кишиневом и Тирасполем на фоне энергетического кризиса. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обещания Молдавии по мирному решению кризиса в непризнанном Приднестровье не вызывают доверия.

«Мы хотим, чтобы Россия отказалась от провокационной риторики и внесла свой вклад в поддержание мирного диалога. Молдавия привержена соблюдению норм международного права и защите интересов своих граждан, в том числе в приднестровском регионе»,— говорится в заявлении МИД Молдавии в Telegram-канале.

Ранее Сергей Лавров сообщил о «нарастающей милитаризации Молдавии». Он добавил, что Москва будет адекватно реагировать на любые провокации и обеспечит защиту российских граждан, миротворцев и военнослужащих, которые находятся в Приднестровье.

1 января российский «Газпром» остановил поставки газа в Молдавию из-за истечения договор о транзите топлива через Украину. 24 января глава Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что оставшийся у республики газ закончится «через пару дней». По информации «Ъ», Москва и Тирасполь рассматривают возможность поставок путем закупки газа на европейском спотовом рынке с помощью компании-посредника.

Подробнее — в материале «Ъ» «Если бы да хабы».

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