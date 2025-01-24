В Турции обрушился трехэтажный жилой дом

В провинции Конья, Турция, обрушился старый трехэтажный дом. В здании могло находиться три-четыре человека. Экстренные службы начали поисково-спасательную операцию, пишет газета Yeni Safak.

«Наши работы продолжаются. Пожалуйста, давайте будем внимательны к тому, чтобы на улице Бейшехир не было заторов»,— сказал мэр муниципалитета Угур Ибрагим Алтай.

В Турецком агентстве по ликвидации последствий землетрясений (AFAD) заявили, что на место происшествия были отправлены в общей сложности 200 сотрудников AFAD, пожарных, полиции, 112 бригад скорой медицинской помощи и муниципальных служб. По информации газеты, двух человек из-под завалов вытащили живыми.