Путин присвоил Кеосаяну звание заслуженного артиста России

Президент Владимир Путин присвоил режиссеру и продюсеру Тиграну Кеосаяну звание заслуженного артиста России. Указ опубликован на сайте размещения правовых актов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Господин Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в коме, сообщала его жена главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян 8 января. Его состояние не улучшается.

Тиграну Кеосаяну 59 лет. Он снял несколько фильмов и сериалов. Один из последних — «Крымский мост. Сделано с любовью!» (2017) — был снят по сценарию его супруги. Господин Кеосаян также работал телеведущим. Он снимался в передачах «Вечер с Тиграном Кеосаяном» и «Международная пилорама».