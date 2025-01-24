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Коммерсантъ FM
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Добровольцев—участников СВО предложили освободить от призыва в армию

В Госдуму внесли законопроект об освобождении добровольцев—участников спецоперации от срочной службы. Сейчас такое освобождение получают только мобилизованные и контрактники.

Авторами инициативы выступили депутаты ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким. В пояснительной записке указывается, что законопроект разработали на фоне материалов в СМИ, согласно которым двум добровольцам вручили повестки в военкомат. Депутаты отметили, что проблема «вызывает резонанс в обществе», а действующее законодательство в этой области недостаточно.

«Находясь в зоне СВО, добровольцы приобретают опыт в условиях реальных боевых действий, при этом наравне с военнослужащими и мобилизованными вносят неоценимый вклад в обеспечение защиты государства»,— добавили в документе.

Комитет по политтехнологиям Российской ассоциации по связям с общественностью призвал депутатов лучше работать с узкими группами населения, в частности, с участниками СВО. За VIII созыв в Госдуму внесли 6% «таргетированных» законопроектов, большинство из которых касались участников спецоперации. По мнению депутата партии «Справедливая Россия — За правду» Дмитрия Гусева, от заботы о военнослужащих зависит победа в СВО.

Подробнее — в материале «Ъ» «Партия, лучше целься!».

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