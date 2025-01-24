Глава Euroclear предупредила о последствиях конфискации российских активов

Директор международного депозитария Euroclear Валери Урбен заявила, что изъятие российских заблокированных активов может иметь незапланированные последствия. Это может обернуться дестабилизацией международной финансовой системы, считает госпожа Урбен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница Valerie Urbain в Linkedin Фото: страница Valerie Urbain в Linkedin

«Россия всегда может принять ответные меры, которые могут еще больше дестабилизировать финансовые рынки»,— сказала она агентству Bloomberg. При этом она считает, что шанс изъятия Западом этих активов — вполне реальный.

Госпожа Урбен добавила, что некоторые официальные лица хотят продвигаться вперед с конфискацией активов. При этом, уточнила она, странам—членам ЕС нужно взять на себя финансовые обязательства, чтобы защитить Euroclear от будущих исков России.

В Euroclear хранится больше всего российских замороженных средств. В декабре госпожа Урбен говорила, что конфискация активов поставит под вопрос доверие к финансовой системе ЕС. При этом новая глава европейской дипломатии выступает за изъятие российских средств в пользу Украины. Также в декабре Bloomberg со ссылкой на источники писало, что Евросоюз оценивает юридические и финансовые последствия конфискации активов Центробанка России.