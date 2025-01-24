Количество ДТП с пострадавшими на Среднем Урале сократилось на 3,4% в 2024 году

В Свердловской области подразделениям региональной Госавтоинспекции удалось добиться снижения числа ДТП с пострадавшими на 3,4% за год — до 2714 случаев, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых по итогам отчета ведомства по борьбе с преступностью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Количество раненых в авариях уменьшилось на 5,9%, составив 3360 человек. Число погибших осталось на уровне 2023 года — 318 человек. Кроме того, автоинспекторы пресекли 6 898 426 нарушений правил дорожного движения, а система автоматической фиксации выявила 6 370 797 правонарушений.

Напомним, в Екатеринбурге за 10 месяцев 2024 года произошло более 17,5 тыс. ДТП, в которых 974 случаев — с пострадавшими, из них 60 человек погибли.

Ирина Пичурина