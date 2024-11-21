В Екатеринбурге за 10 месяцев произошло более 17,5 тыс. ДТП с 60 погибшими

В Екатеринбурге за 10 месяцев 2024 года произошло более 17,5 тыс. ДТП, в которых погибли 60 человек, сообщил на пресс-конференции замначальника ОГИБДД по городу Павел Крылов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«974 ДТП — с пострадавшими, из них 60 человек погибли, 1200 человек получили травмы различной степени тяжести», — рассказал майор Крылов.

По его словам, в результате столкновений скончались 19 человек, 652 человека ранены. При наездах автомобилей на пешеходов погибли 22 человека, еще 344 ранены, из-за плохих дорожных условий погибли 45 человек, 584 ранены.

Павел Крылов добавил, что в большинстве случаев очаг аварий приходился на Ленинский район Екатеринбурга, в частности на перекресток ул. Белинского — ул. Фурманова и перекресток ул.8 Марта — ул. Большакова. Сейчас, по его словам, «проблемная ситуация ушла».

Мария Шараева