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За год в Свердловскую область въехало более 232 тыс. иностранцев

В 2024 году в Свердловскую область въехало более 232 тыс. иностранцев, из которых 33,6% — граждане Таджикистана, 28,2% — Узбекистана, 15,7% — Киргизии, 5,5% — Казахстана, 4,1% — Азербайджана и 3,6% — Армении, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых по итогам отчета ведомства по борьбе с преступностью.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В сфере незаконной миграции полиция зафиксировала 1450 преступлений, что на 58,6% больше по сравнению с предыдущим годом, также пресечено свыше 19 тыс. административных правонарушений, что на 11,1% выше прошлогодних показателей. Более 5 тыс. человек выдворено и депортировано за нарушения миграционного законодательства. Аннулировано 1140 ранее выданных патентов для иностранных граждан.

Напомним, по данным областного ГУФССП, среди стран, из которых было выявлено наименьшее количество нарушителей миграционного законодательства — Сенегал, Вьетнам, Грузия, Египет, Камерун, Конго и Китай, граждан этих стран выдворили в количестве от одного до шести. Все они прибыли в Россию на заработки без законных оснований.

Ирина Пичурина

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