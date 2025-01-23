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Из Свердловской области в 2024 году выдворили свыше 4 тыс. нелегальных мигрантов

В 2024 году судебными приставами Свердловской области было отправлено из региона за пределы России 4249 иностранцев, которые пребывали в стране нелегально. По сравнению с прошлым годом это число увеличилось на 1872 человек, сообщили в областном ГУФССП.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Наиболее часто среди выдворенных встречались граждане Таджикистана (1627 человек), Узбекистана (1531) и Кыргызстана (785). Среди стран, из которых было выявлено наименьшее количество нарушителей, от одного до шести граждан — Сенегал, Вьетнам, Грузия, Египет, Камерун, Конго и Китай. Все они прибыли в Россию на заработки без законных оснований.

Иностранные граждане были признаны виновными по статье 18.8 КоАП РФ (нарушение правил въезда или пребывания) и оштрафованы. Суд вынес постановления о принудительном выдворении, после чего нарушители ожидали своего возвращения в центрах временного содержания. Судебные приставы подготовили необходимые документы и сопроводили граждан до пунктов пропуска на границе России.

В конце года полиция проверила в Екатеринбурге 1084 иностранцев во время рейда, направленного на выявление нарушителей порядка в общественных местах и миграционного законодательства. В ходе рейда задержали 352 мигрантов.

Ирина Пичурина

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