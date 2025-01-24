Экономический эффект от цифровизации РКБ оценили в 110 млн рублей

Ежегодный экономический эффект от цифровизации Республиканская клиническая больница (РКБ) оценивается в 110 млн руб. Об этом в ходе ежегодной коллегии Минцифры Татарстана сообщил глава ведомства Айрат Хайруллин. Клиника прошла прошла международную сертификацию HIMSS в 2022 году.

Господин Хайруллин сообщил, что необходимо ежегодно внедрять подобный опыт в крупные республиканские медучреждения.

В ноябре 2022 года пресс-служба РКБ сообщала, что на цифровизацию РКБ правительство Татарстана выделило 450 млн руб. Благодаря этому врачи клиники получили более удобные рабочие места, новую информационную систему и инфраструктуру, которая поможет качественно оказывать различные медицинские услуги. Также медучреждение перешло на российскую информационную систему qMS, которая позволяет все медицинские процессы организовывать через единое информационное пространство: от оформления пациента до выписки из больницы.

Артём Дергунов