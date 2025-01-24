На Уктусе ограничили движение из-за ДТП при участии семи автомобилей

В Екатеринбурге в микрорайоне Уктус произошло ДТП с участием семи автомобилей на пересечении улиц Щербакова и Прониной. Пострадавших нет, сообщили в свердловской Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На месте работают инспекторы ДПС, выясняющие обстоятельства происшествия. В связи с аварией движение транспорта временно ограничено, рекомендуется выбирать альтернативные пути объезда.

Днем в Свердловской области ограничили движение для всех видов транспорта в сторону Перми из-за массового ДТП в Пермском крае на 59 км автодороги Кострома — Шарья — Киров — Пермь — подъезд к п. Ачит.

Ирина Пичурина