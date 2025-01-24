В Свердловской области полностью ограничили движение в сторону Перми из-за ДТП

Движение в сторону Перми ограничено свердловской Госавтоинспекцией для всех видов транспорта, сообщили в пресс-службе областного ведомства. Путей объезда нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В Пермском крае произошло массовое ДТП на 59 км автодороги Кострома — Шарья — Киров — Пермь — подъезд к п. Ачит. Водителей призвали планировать свой маршрут и следовать правилам безопасного вождения.

В аварии никто не пострадал, пишет «Ъ-Прикамье» со ссылкой на местное УГИБДД. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку на месте ДТП, чтобы установить обстоятельства случившегося.

Анна Капустина