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В Свердловской области полностью ограничили движение в сторону Перми из-за ДТП

Движение в сторону Перми ограничено свердловской Госавтоинспекцией для всех видов транспорта, сообщили в пресс-службе областного ведомства. Путей объезда нет.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В Пермском крае произошло массовое ДТП на 59 км автодороги Кострома — Шарья — Киров — Пермь — подъезд к п. Ачит. Водителей призвали планировать свой маршрут и следовать правилам безопасного вождения.

В аварии никто не пострадал, пишет «Ъ-Прикамье» со ссылкой на местное УГИБДД. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку на месте ДТП, чтобы установить обстоятельства случившегося.

Анна Капустина

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