Петербургский метрополитен три дня будет бесплатно перевозить ветеранов

Ветераны Великой Отечественной войны и другие категории граждан, приравненные к ним, смогут совершить бесплатные поездки в петербургском метрополитене с 26 по 28 января, сообщили в пресс-службе подземки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Льгота также будет распространяться на инвалидов ВОВ, жителей блокадного Ленинграда, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами. Чтобы воспользоваться ею, необходимо будет предъявить соответствующее удостоверение.

«Право на бесплатный проезд имеют представители всех вышеперечисленных категорий граждан, независимо от их гражданства и места жительства»,— добавили в пресс-службе метрополитена.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что блокадники из десяти зарубежных стран приедут на День Ленинградской Победы.

Татьяна Титаева