Руководителя сменили у Нижегородского центра стандартизации

Алексей Айзенберг возглавил федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской области» («Нижегородский ЦСМ»). Как сообщили в пресс-службе регионального правительства 24 января, нового руководителя коллективу представили замгубернатора Андрей Саносян, специальный представитель Росстандарта в Приволжском федеральном округе Сергей Севницкий и руководитель Приволжско-Уральского управления Росстандарта Владимир Калентьев.

Господин Айзенберг сменил Александра Медведева, который руководил ЦСМ с декабря 2022 года. Причины ухода прежнего руководителя в правительстве не называют. По информации «Ъ-Приволжье», у него закончился контракт, и продлевать его не стали.

Алексей Айзенберг до этого с 2017 года работал заместителем гендиректора по производству АО «ЦНИИ «Электрон» (г. Санкт-Петербург, входит в ГК «Ростех»). По данным ЕГРЮЛ, «Нижегородским ЦСМ» он пока руководит в статусе исполняющего обязанности.

Он отметил, что перед учреждением стоят амбициозные задачи: от обеспечения динамики роста уже оказываемых услуг до аккредитации по новым направлениям, включая обеспечение потребностей резидентов особой экономической зоны «Кулибин».

«Нижегородский ЦСМ» — один из крупнейших центров стандартизации в России, в 2025 году он отметит 125-летие. Специалисты отвечают за измерения и испытания различных видов продукции в промышленности, обороне, системах связи, здравоохранении, учете ресурсов, торговле, природоохранной и других сферах.

Галина Шамберина