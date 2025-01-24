В Азове и Таганроге строительство зерновых терминалов завершат к 2028 году

Строительство новых зерновых терминалов в Азове и Таганроге планируют завершить и ввести их в эксплуатацию к 2028 году. Об этом пишут «Ведомости Юг» со ссылкой на министерство сельского хозяйства Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

В прошлом году компания ООО «Азовский морской терминал» возобновила строительство объекта в Азове. Объем инвестиций в проект составляет 3,3 млрд рублей. Пропускная способность терминала после завершения строительства достигнет 1,52 млн тонн грузов в год.

В Таганроге проект реализует компания «Морской зерновой терминал» и планирует выйти в активную стадию в 2026 году. Его мощность по перевалке составит от 270 до 300 тыс. т зерна в год. Инвесторы вложат в проект почти 1,1 млрд рублей.

В марте 2023 года оба проекта были приостановлены в связи с ограничением судоходства в акватории Азовского моря, снижения экспортных отгрузок и введения ограничений в виде пошлин и тарифных квот.

Снежана Стодольская