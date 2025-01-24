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В Сочи оштрафовали 18 пользователей электросамокатов за нарушения ПДД

В Адлерском районе Сочи оштрафовали 18 пользователей электросамокатов за нарушения ПДД. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ курорта в своем Telegram-канале.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Как уточнили в пресс-службе администрации курорта, в ходе мониторинга специалисты выявили, что часто встречающимся нарушением стал проезд нескольких человек на самокатах, конструкция которого не предполагает перевозку пассажиров. Также зарегистрировали нарушения, которые связаны с использованием СИМ (средств индивидуальной мобильности) несовершеннолетними лицами младше 14 лет без сопровождения взрослых. Представители межведомственной группы провели разъяснительную работу с нарушителями, информируя их о последствиях и необходимости соблюдения правил.

На территории курорта действуют 38 зон, где движение СИМ запрещено, и 47 зон с ограничением скорости передвижения. Эти ограничения касаются пешеходных зон, в том числе парков, скверов и набережных во всех внутригородских районах. В ответ на выявленные нарушения организации, предоставляющие услуги по аренде СИМ, внесли изменения в свои программные продукты, что позволяет блокировать движение электросамокатов в указанных зонах.

«Ъ-Сочи» писал, что в Сириусе начала работать система автоматического выявления нарушений правил использования электросамокатов с помощью искусственного интеллекта. Технология позволяет автоматически выявлять такие нарушения, как езда на самокате по пешеходным переходам, движение по проезжей части там, где это запрещено, езда на одном самокате вдвоем, а также неправильная парковка.

Мария Удовик

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