Годовая инфляция в Ярославской области в декабре ускорилась

Годовая инфляция в Ярославской области в декабре 2024 года увеличилась и составила 10,29% после 9,40% месяцем ранее. Об этом сообщили в ярославском отделении Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославское отделение Банка России Фото: Ярославское отделение Банка России

Это выше, чем в ЦФО (9,92%) и в целом по России (9,52%). Причинами ускорения инфляции в регионе называют рост затрат производителей и поставщиков, сокращение предложения ряда товаров и сохранение высокого спроса на некоторые услуги. Сказалось и ослабление рубля.

Среди продовольственных товаров дорожали овощи и мясопродукты. Среди непродовольственных товаров выросли цены на сухие корма для животных, бензин, парфюмерию и косметику. Среди услуг стали дороже поездки в ОАЭ и страны Закавказья.

Алла Чижова