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На нескольких улицах Ростова ограничили подачу воды до вечера 24 января

Из-за порыва на водопроводных сетях в Ростове ограничено водоснабжение на нескольких улицах города до 19:00. Об этом сообщает пресс-служба департамента ЖКХ и энергетики.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Подача воды приостановлена по ул. Владикавказская от ул. Полевой до ул. Самойловской, по ул. Пирамидная от ул. Передовой до ул. 8 Марта, в границах улиц Добровольского, Комарова, Пацаева и Борко, а также по ул. Калинина от Петрозаводской до Мичуринская.

Сейчас специалистами аварийных служб ведутся работы по устранению порывов.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в Сальске Ростовской области жители многоквартирных домов остались без света из-за аварии.

Ева Китаева

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