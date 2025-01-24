На нескольких улицах Ростова ограничили подачу воды до вечера 24 января

Из-за порыва на водопроводных сетях в Ростове ограничено водоснабжение на нескольких улицах города до 19:00. Об этом сообщает пресс-служба департамента ЖКХ и энергетики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Подача воды приостановлена по ул. Владикавказская от ул. Полевой до ул. Самойловской, по ул. Пирамидная от ул. Передовой до ул. 8 Марта, в границах улиц Добровольского, Комарова, Пацаева и Борко, а также по ул. Калинина от Петрозаводской до Мичуринская.

Сейчас специалистами аварийных служб ведутся работы по устранению порывов.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в Сальске Ростовской области жители многоквартирных домов остались без света из-за аварии.

Ева Китаева