В Сальске тысячи людей остались без электричества из-за аварии

В Сальске Ростовской области в четверг, 22 января, жители многоквартирных домов остались без света из-за аварии. Об этом сообщает АО «Донэнерго».

«Ориентировочное время восстановления электроснабжения в течение трех часов», — говорится в сообщении.

Технологическое нарушение в сети 10 кВ произошло около 08:30. Электричество отключено в домах по улицам: Кирова, Ленина, Февральская, Железнодорожная, Буденного, Первомайская, Московская, Пушкина, Ворошилова, Таганрогская, Заводская, Красная, Октябрьская, Кирова, Серова, а также в переулке Буденного и Петровский

Тат Гаспарян