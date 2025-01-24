Синнер победил Шелтона и вышел в финал Australian Open

Итальянский теннисист Янник Синнер победил американца Бена Шелтона в рамках полуфинала Australian Open (AO). Итальянец одержал победу со счетом 7:6, 6:2, 6:2. Встреча продлилась 2 часа 37 минут. После победы в полуфинале Синнер сыграет с Александром Зверевым за титул чемпиона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Янник Синнер

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters Янник Синнер

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Яннику Синнеру 23 года, он занимает первое место в мировом рейтинге теннисистов. В 2024 году итальянец стал победителем турнира Australian Open. 22-летний Бен Шелтон расположился на 20-м месте в списке профессионалов-мужчин. Будущий соперник Синнера немецкий спортсмен Александр Зверев — вторая ракетка мира. В полуфинале он одолел сербского теннисиста Новака Джоковича со счетом 7:6 (7:5).

Australian Open — первый в сезоне турнир Большого шлема, он проводится на покрытии «хард». Призовой фонд турнира превышает $59,7 млн. Соревнования завершатся 26 января.