Два человека пострадали в ДТП с двенадцатью автомобилями

В Кунгурском муниципальном округе на трассе Пермь — Екатеринбург произошло массовое ДТП, в ходе которого столкнулись 12 автомобилей, сообщает Госавтоинспекция по региону. Около 8 часов 45 минут грузовик Freightliner CL120 Columbia под управлением водителя 1968 года рождения допустил столкновение с движущимся впереди автомобилем Mitsubishi Lancer, который отбросило на грузовик MAN. В итоге это спровоцировало массовое ДТП, в котором пострадали два человека. Движение по трассе было временно перекрыто, в результате чего образовалась пробка. На данный момент движение восстановлено.

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