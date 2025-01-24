Мемориальную доску в честь погибшего на СВО моряка открыли в Сочи

В Сочи открыли мемориальную доску в память о Кирилле Корфе, матросе, погибшем при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Памятный знак разместили на фасаде здания Сочинского колледжа поликультурного образования, который погибший окончил перед службой на десантном корабле «Новочеркасск», передает пресс-служба администрации Сочи. Господин Корф погиб в декабре 2023 года в результате атаки на судно и был посмертно удостоен ордена Мужества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Начальник управления молодежной политики администрации Сочи Сергей Черемшанов отметил, что работа по военно-патриотическому воспитанию молодежи на курорте остается одним из приоритетных направлений. По его словам, сохранение памяти о защитниках Родины, таких как Кирилл Корф, помогает воспитывать новое поколение достойных граждан. В рамках этой работы на фасаде Дома Юнармии будет размещена фотография героя, а в колледже организованы мероприятия, встречи с участием его семьи и стенд, посвященный его подвигу.

«Мы делаем все, чтобы память о таких людях, как Кирилл Корф, жила и вдохновляла молодежь на любовь к Родине и готовность к защите страны», — подчеркнул Черемшанов.

Вячеслав Рыжков