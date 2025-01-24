Российская шахматистка Баделько сменила спортивное гражданство на австрийское

Российская шахматистка Ольга Баделько будет выступать за Австрию, следует из ее профиля на официальном сайте Международной шахматной федерации (FIDE). В рейтинге FIDE от января 22-летняя шахматистка занимает 29-е место. На момент перехода в российском женском рейтинге она занимала пятую строчку, уступая Александре Горячкиной, Екатерине Лагно, Полине Шуваловой и Лейле Гарифуллиной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ольга Баделько

Фото: Foto Olimpik / NurPhoto / Getty Images Ольга Баделько

Фото: Foto Olimpik / NurPhoto / Getty Images

Ольга Баделько второй раз в своей карьере меняет спортивное гражданство. До 2021 года на соревнованиях она представляла Белоруссию. В составе белорусской сборной участвовала в двух шахматных Олимпиадах — в 2016 и 2018 годах. Получила российский паспорт в марте 2024-го.

Российские и белорусские шахматисты выступают на соревнованиях в нейтральном статусе без флага и гимна с февраля 2022 года.