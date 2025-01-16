Через порты Ростовской области в 2024 году прошли 8 тысяч судов

Порты Ростова-на-Дону, Таганрога и Азова в 2024 году приняли 8 тыс. судов. Об этом информирует пресс-служба Южного таможенного управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Озаровский, Юрий Озаровский Фото: Юрий Озаровский, Юрий Озаровский

Товарооборот морских и речных перевозок превысил 13 млн т. Донская таможня принесла в федеральный бюджет 2,6 млрд руб. Кроме того, на Дону в прошлом году втрое выросло количество транзитных перевозок в связи с изменением некоторых торговых маршрутов. Сотрудники ЮТУ в Ростовской области за год заполнили 15,6 тыс. транзитных деклараций. Объем взысканных таможенных платежей увеличился вдвое в сравнении с 2023 годом — до 656 млн руб.

В 2024 году донские таможенники изъяли более 100 тыс. единиц контрафактной продукции, которую незаконно пытались провезти на территорию региона. Из них почти 90% составил немаркированный табак.

Дмитрий Ковалевский