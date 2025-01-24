«Реал» стал первым клубом в истории с доходом больше €1 млрд за год. Он опередил по этому показателю «Манчестер Сити» и «ПСЖ». За прошлый сезон, который длился с середины 2023-го и завершился летом 2024-го, мадридский клуб заработал €1,046 млрд, сообщает международная консалтинговая корпорация Deloitte. Общий доход первых 20 клубов, попавших в рейтинг, превысил €11 млрд. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Violeta Santos Moura / Reuters Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Доходы футбольных грандов впечатляли всегда, но десятизначных цифр в графе «доходы» не было ни у кого. Тот же «Реал» в 2011 году заработал €480 млн и в финансовом рейтинге компании Deloitte занял первое место, а доход всех клубов первой двадцатки тогда составлял меньше €4,5 млрд. Но вот прошло 14 лет, и заветный рубеж в €1 млрд на один клуб пройден. Конечно, не обошлось без инфляции, но доходы клубов начали увеличиваться еще и потому, что свой взгляд на их заработки изменили рулевые мирового футбола, считает футбольный агент Дмитрий Селюк, который живет и работает в Испании: «После организации Суперлиги для того, чтобы ублажить другие клубы, в FIFA увеличили доходы, начали делиться, стали думать, как зарабатывать вместе. Это и отразилось на отчетности».

Но «Реал» остался на первом месте по доходам не только за счет милостей FIFA и UEFA. Компания Deloitte отмечает, что большое влияние на сумму в конце сезона оказал недавно отремонтированный стадион «Сантьяго Бернабеу». Согласно отчету, выручка от проведения матчей увеличилась более чем вдвое. А внимание и любовь болельщиков для клуба — живые деньги, рассказал “Ъ FM” доктор экономических наук, руководитель департамента менеджмента и маркетинга в спорте Финансового университета Илья Солнцев: «Как правило, если говорить о тех переменах, которые в целом влияют на стоимость самого клуба и на стоимость его активов, то это в общем-то спортивные достижения, инфраструктурная база, динамика выручки и, собственно, поддержка болельщиков. Что еще, наверное, важно и более интересно, для спонсоров в том числе, так это рост аудитории.

Внимание к клубу, к его соцсетям — все это в конечном итоге трансформируется в деньги».

Со спортивными достижениями у «Реала» тоже все в полном порядке. Мадридский клуб — рекордсмен по победам в Лиге чемпионов, которую выигрывал аж 14 раз, не говоря уже о 36 победах в Ла Лиге. Даже неудачи команды обсуждают все спортивные СМИ, а слухи об отставке ее наставника Карло Анчелотти держались в топе спортивных новостей несколько дней. Кроме болельщиков, серьезные деньги «Реалу» приносят телеправа (это больше €250 млн за сезон) и спонсорский контракт с компанией Adidas, по которому клуб каждый год получает €120 млн. Но, зарабатывая такие деньги, клубы несут и громадные расходы, напомнил бизнесмен, экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко:

«Игроки стоят сотни миллионов, получают они десятки миллионов. Это, конечно, какие-то запредельные деньги, которые под силу только каким-то крупным корпорациям. Посмотрите, например, в какое если еще не убожество, то в посредственность превращается опять "Челси". Этот клуб времен Абрамовича и после него — две большие разницы. Вот как они бултыхались в середине турнирной таблицы, по какому-то случаю что-то выигрывая, так и сейчас и возвращаются на это же место».

«Челси», кстати, замыкает десятку клубов, которые заработали больше всех в прошлом сезоне. Доход лондонцев составил €546 млн. Вообще в топ-10 сразу попали сразу шесть английских команд, из которых больше остальных заработал «Манчестер Сити». Клуб занимает второе место в рейтинге Deloitte с доходом €838 млн. Стоит сказать, что шестая строчка — у «Барселоны». Каталонцы заработали €765 млн. Но если учесть долги сине-гранатовых и расходы на зарплаты звездным игрокам, то даже эта сумма не поможет «Барсе» выйти из кризиса.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Владимир Осипов