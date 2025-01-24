Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«"Реал остался на первом месте по доходам не только за счет милостей FIFA и UEFA»

Владимир Осипов — об экономике футбольных клубов

«Реал» стал первым клубом в истории с доходом больше €1 млрд за год. Он опередил по этому показателю «Манчестер Сити» и «ПСЖ». За прошлый сезон, который длился с середины 2023-го и завершился летом 2024-го, мадридский клуб заработал €1,046 млрд, сообщает международная консалтинговая корпорация Deloitte. Общий доход первых 20 клубов, попавших в рейтинг, превысил €11 млрд. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Доходы футбольных грандов впечатляли всегда, но десятизначных цифр в графе «доходы» не было ни у кого. Тот же «Реал» в 2011 году заработал €480 млн и в финансовом рейтинге компании Deloitte занял первое место, а доход всех клубов первой двадцатки тогда составлял меньше €4,5 млрд. Но вот прошло 14 лет, и заветный рубеж в €1 млрд на один клуб пройден. Конечно, не обошлось без инфляции, но доходы клубов начали увеличиваться еще и потому, что свой взгляд на их заработки изменили рулевые мирового футбола, считает футбольный агент Дмитрий Селюк, который живет и работает в Испании: «После организации Суперлиги для того, чтобы ублажить другие клубы, в FIFA увеличили доходы, начали делиться, стали думать, как зарабатывать вместе. Это и отразилось на отчетности».

Но «Реал» остался на первом месте по доходам не только за счет милостей FIFA и UEFA. Компания Deloitte отмечает, что большое влияние на сумму в конце сезона оказал недавно отремонтированный стадион «Сантьяго Бернабеу». Согласно отчету, выручка от проведения матчей увеличилась более чем вдвое. А внимание и любовь болельщиков для клуба — живые деньги, рассказал “Ъ FM” доктор экономических наук, руководитель департамента менеджмента и маркетинга в спорте Финансового университета Илья Солнцев: «Как правило, если говорить о тех переменах, которые в целом влияют на стоимость самого клуба и на стоимость его активов, то это в общем-то спортивные достижения, инфраструктурная база, динамика выручки и, собственно, поддержка болельщиков. Что еще, наверное, важно и более интересно, для спонсоров в том числе, так это рост аудитории.

Внимание к клубу, к его соцсетям — все это в конечном итоге трансформируется в деньги».

Со спортивными достижениями у «Реала» тоже все в полном порядке. Мадридский клуб — рекордсмен по победам в Лиге чемпионов, которую выигрывал аж 14 раз, не говоря уже о 36 победах в Ла Лиге. Даже неудачи команды обсуждают все спортивные СМИ, а слухи об отставке ее наставника Карло Анчелотти держались в топе спортивных новостей несколько дней. Кроме болельщиков, серьезные деньги «Реалу» приносят телеправа (это больше €250 млн за сезон) и спонсорский контракт с компанией Adidas, по которому клуб каждый год получает €120 млн. Но, зарабатывая такие деньги, клубы несут и громадные расходы, напомнил бизнесмен, экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко:

«Игроки стоят сотни миллионов, получают они десятки миллионов. Это, конечно, какие-то запредельные деньги, которые под силу только каким-то крупным корпорациям. Посмотрите, например, в какое если еще не убожество, то в посредственность превращается опять "Челси". Этот клуб времен Абрамовича и после него — две большие разницы. Вот как они бултыхались в середине турнирной таблицы, по какому-то случаю что-то выигрывая, так и сейчас и возвращаются на это же место».

«Челси», кстати, замыкает десятку клубов, которые заработали больше всех в прошлом сезоне. Доход лондонцев составил €546 млн. Вообще в топ-10 сразу попали сразу шесть английских команд, из которых больше остальных заработал «Манчестер Сити». Клуб занимает второе место в рейтинге Deloitte с доходом €838 млн. Стоит сказать, что шестая строчка — у «Барселоны». Каталонцы заработали €765 млн. Но если учесть долги сине-гранатовых и расходы на зарплаты звездным игрокам, то даже эта сумма не поможет «Барсе» выйти из кризиса.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Владимир Осипов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...