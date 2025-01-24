Поножовщина в квартире на Кондратьевском проспекте привела к уголовному делу

В коммунальной квартире в доме № 1 по Кондратьевскому проспекту в Петербурге произошла поножовщина. Инцидент стал причиной для возбуждения уголовного дела, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Все произошло во второй половине дня 22 января. Жителя Мурино ранили ножом во время драки. На месте происшествия полиция обнаружила 38-летнего жителя Ленобласти с проникающими ножевыми ранениями. Его доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

По подозрению в совершении преступления задержали 40-летнего жильца коммунальной квартиры. Он стал фигурантом дела по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербуржец почти месяц скрывал труп возлюбленной, но в итоге сознался в убийстве.

Татьяна Титаева