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Футбольный клуб «Урал» опубликовал расписание весенних матчей

Футбольный клуб «Урал» опубликовал на официальном сайте клуба расписание матчей, которые пройдет весной.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Согласно расписанию, уральская команда 3 марта сыграет с футбольным клубом «Ротор» в Волгограде в 22-м туре МЕЛБЕТ-Первой лиги. Следующий матч пройдет 9 марта в гостях у футбольной команды «Сочи» в рамках 23 тура МЕЛБЕТ-Первой лиги, время матча будет объявлено позднее. Дома уральцы увидят команду только 12 марта, когда футболисты сыграют в 1/4 финала Пути Регионов Кубка России против «Рубина».

Напомним, ранее ФК «Урал» покинул известный румынский нападающий Эрик Бикфалви, по взаимной договоренности.

Полина Щуцкая

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