В субботу в Башкирии ожидается облачная погода с прояснениями

По данным Башгидромета, в республике 25 января будет облачная погода с прояснениями. Ночью ожидается небольшой снег в некоторых районах, а днем осадков не предвидится.

Ветер юго-восточный и южный со скоростью 5-10 м/с. Ночью температура опустится до -14...-19°С, по юго-востоку до -24°С, днем будет -10...-15°С.

На отдельных участках дорог сохранится гололедица, а в ночные и утренние часы возможна дымка с видимостью 1-2 км.

В Уфе ожидается аналогичная погода: облачность без существенных осадков, ветер юго-восточный и южный со скоростью 5-10 м/с, температура ночью -14...-16°С, днем -10...-12°С.

Олег Вахитов