Суд закрыл процесс по делу свердловского экс-министра ЖКХ Николая Смирнова

Ленинский районный суд Екатеринбурга по ходатайству следствия закрыл от СМИ заседание по избранию меры пресечения в отношении бывшего министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, обвиняемого по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Смирнов во время суда

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Николай Смирнов во время суда

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Накануне стало известно о его задержании. Смирнов подал заявление об уходе по собственному желанию, отработав в должности 13 лет. Вскоре, по данным СМИ, он устроился на работу в АО «Облкоммунэнерго», однако в пресс-службе компании «Ъ-Урал» заявили, что Николай Смирнов никогда не был у них трудоустроен. Во время избрания меры пресечения он заявил, что сейчас трудоустроен советником директора строительной компании «Брусника». По его словам, задержание прошло 23 января в реанимации кардиоцентра.

В 2024 году уголовное дело о получении взятки было возбуждено в отношении заместителя министра энергетики и ЖКХ Андрея Кислицына. По версии следствия, он получил взятку в 700 тыс. руб. Деньги предназначались для участия в парусной регате.

Мария Шараева