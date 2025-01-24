Экс-акционер созданного в Златоусте банка осужден за хищение 800 млн рублей

Симоновский районный суд Москвы вынес приговор бывшему бенефициару АО «Коммерческий банк “Златкомбанк”» Александру Родимову, обвиняемому в хищении более 800 млн руб. у кредитной организации. Фигуранту назначено три года шесть месяцев лишения свободы, сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд также удовлетворил заявленный АСВ гражданский иск о возмещении причиненного преступлением имущественного вреда.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в декабре Банк России отозвал у Златкомбанка лицензию на осуществление банковских операций в связи с тем, что в его работе «прослеживались признаки недобросовестных действий руководства по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков». В марте 2019 года Арбитражный суд Москвы признал Златкомбанк банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство.

АО КБ «Златкомбанк» был создан в 1990 году в Златоусте Челябинской области. В 2004 году организация переехала в Москву и стала активно работать на рынке центральной России. На момент отзыва лицензии Центробанком компания занимала 405-е место по размеру активов в банковской системе страны.