Участок на 59-м километре автодороги Кострома — Шарья — Киров — Пермь на подъезде к поселку Ачит в направлении Перми закрыт для движения из-за массового ДТП. Об этом в своем телеграм-канале сообщает краевое УГИБДД.

По предварительной информации, в результате аварии никто не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.