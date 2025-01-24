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обновлено 09:38

На трассе Кострома — Шарья — Киров — Пермь ограничено движение

Участок на 59-м километре автодороги Кострома — Шарья — Киров — Пермь на подъезде к поселку Ачит в направлении Перми закрыт для движения из-за массового ДТП. Об этом в своем телеграм-канале сообщает краевое УГИБДД.

По предварительной информации, в результате аварии никто не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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