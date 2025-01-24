В Татарстане за 2024 год возместили ущерб от преступлений на 3 млрд руб.

За прошлый год в Татарстане сумма возмещенного ущерба от преступлений составила 3 млрд рублей. Об этом сообщил глава следственного управления СКР по республике Валерий Липский на итоговой коллегии ведомства.

В 2024 году следственное управление СКР по Татарстану возместило 97% от общей суммы всего причиненного ущерба.

«В течение пяти лет мы возместили государству и обществу ущерб в размере 38 млрд рублей, что является одним из самых высоких показателей среди следственных управлений России», — отметил Валерий Липский.

По итогам прошедшего года Республика Татарстан занимает 46 место из 85 в стране по уровню преступности.

Дарья Сайфиева